Beaches Brew 2017: tutte le foto

Si è concluso da qualche settimana il Beaches Brew di Marina di Ravenna, il festival che ogni anno fa incendiare la riviera romagnola. Anche quest’anno la nostra Chiara Viola Donati era tra i presenti: ecco tutti i suoi scatti, giorno per giorno. C’è anche una piccola sorpresa sul day 4: occhio ai credit!

Day 1

Kikagaku Moyo, Operators, Mandolin Sisters, Altin Gün



























Day 2

King Gizzard & the Lizard Wizard, King Khan & the Shrines, The Coathangers, Death Valley Girls, Lame, The Devils



























































Day 3

Shellac, Weyes Blood, Preoccupations, Kaitlyn Aurelia Smith, Mood











































Day 4

Thee Oh Sees, Moon Duo, Blue Crime, King Ayisoba, Gomma, Matteo Vallicelli



Pic by Michael Wallace (Preoccupations)



Pic by Michael Wallace (Preoccupations)