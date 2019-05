E’ online il documentario su “I Am Easy To Find” dei National

Venerdì esce il loro nuovo album, e noi siamo qui ad aspettarlo.

Non potrebbe essere altrimenti per noi kalporziani che abbiamo dedicato ai National bensì un intero giorno, il “National Day” in occasione dell’uscita di quello che ad oggi è il loro ultimo lavoro, ovvero “Sleep Well Beast”.

Da oggi possiamo prepararci con la visione del documentario che accompagna l’uscita di “I Am Easy To Find”, titolo omonimo, e che potete vedere qui sotto.

Il film, interpretato da Alicia Vikander, è diretto da Mike Mills. Il 03 settembre 2017, infatti, il regista scrisse una mail a Matt Berninger presentandosi e in brevissimo tempo nacque il progetto più ambizioso della carriera ventennale dei The National. Il regista di base a Los Angeles aveva appena terminato il suo terzo film “20TH Century Women” ed era interessato a lavorare con la band su un qualsiasi progetto, un video magari. Berninger, già fan dei film di Mills, non solo concordò a collaborare con lui, ma gli consegnò anche le chiavi al processo creativo della band. Album e corto sono, dice Mills, “fratelli giocosamente ostili che amano rubarsi idee a vicenda”.

Mills è famoso altresì come regista di video, soprattutto degli Air (“All I Need”, “Kelly Watch the Stars”, “Sexy Boy”) e dei Blonde Redhead (“The Dress”, “My Impure Hair”, “Silently”, “Top Ranking”).