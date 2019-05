Chromatics, Kelsey Lu, Slowthai, The Comet Is Coming a Club To Club 2019

Secondo annuncio per l’edizione 2019 di Club To Club che dopo aver confermato James Blake porterà a Torino Chromatics, Flume, Black Midi, The Comet Is Coming, Desire, In Mirrors, Kelsey Lu, Let’s Eat Grandma, Mormor, Napoli Segreta, Nivhek, Nu Guinea [Dj Set ╱ Live Keys], Rap, Skee Mask, Slikback, Slowthai, Visible Cloaks, Yoshio Ojima & Satsuki Shibano. Molti nomi da scoprire e tanti nomi che vi abbiamo fatto scoprire su queste pagine. E ovviamente arriveranno molte altre conferme.

Appuntamento a Torino dal 30 ottobre al 3 novembre, per la season 2 de La Luce Al Buio del festival elettronico torinese che si apre sempre più ai mondi black e a consuete e inconsuete contaminazioni di genere inedite e traversali.