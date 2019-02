[Anteprima] Good Moaning, la live session di “Suitcase”

Good Moaning è un’espressione in slang usata per descrivere il sesso fatto al risveglio. Dietro a questa espressione catchy si nasconde una giovane formazione barese attiva ormai da qualche anno e composta da Edoardo Partipilo, (voce, chitarre), Lorenzo Gentile, (chitarra elettrica, basso), Davide Fumai (tastiera, batteria) e Marco Menchise (basso).

Nel 2017 i Good Moaning si erano fatti notare con “Hello, Parasites” promettente EP di debutto autoprodotto fatto di tracce indie dal respiro americano, molto corale e viscerale, tra paesaggi folk desolati e virate psichedeliche. Il primo LP, “The Roost”, uscirà il 22 febbraio in collaborazione con Capillare Factory e Faro Records e loro lo presentano come un disco di “musica sussurrata per non disturbare il respiro pesante del mostro nell’armadio”.

In anteprima su Kalporz il video della suggestiva live session del brano “Suitcase” che sarà incluso nel disco insieme ad altre sette tracce.