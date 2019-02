La Femme ci porta nel Pacifico con “L’Hawaïenne”

Il “Gainsbourg-rismo” non passa mai di moda e allora ci ha pensato l’interessante band di base a Parigi, La Femme, a buttare nuova acqua nel calderone con il nuovo singolo “L’Hawaienne”.

A due anni di distanza dal disco la band torna con un singolo che odora di isole del Pacifico, pace e stasi dei sensi.

8 minuti di canzone perfettamente funzionali per inoltrarsi in un viaggio tropicale e iniziare a salutare tutti, in questo inizio del weekend, con un bel ALOHA.

Qui potete vedere il video: