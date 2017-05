Iggy Pop, Slowdive e Solange a Bari per il Medimex

Torna in auge il Medimex di Bari, che per l’edizione 2017 ha appena annunciato i primi grossi ospiti internazionali: Iggy Pop, Solange e Slowdive che si alterneranno tra le location del Parco Perotti e dello storico Teatro Petruzzelli nelle giornate dall’8 all’11 giugno con altri artisti, tra cui Salmo.

L’impianto cui la rassegna aveva abituato in passato cambia poco, per il resto: Medimex diventa International festival & music conference, proporrà quindi incontri e dibattiti di stampo professionale, confronti fra artisti ed etichette, direttori di festival e stakeholder internazionali, collaborazioni con Pugliapromozione e Apulia film commission (con proiezioni di film a parco 2 Giugno in omaggio a David Bowie, Iggy Pop e Lou Reed).

Gli eventi sono tutti a ingresso libero, ad eccezione dell’imperdibile show a teatro di Solange di domenica 11 giugno. Tutte le info e gli aggiornamenti sul sito e sulla pagina Facebook di Medimex.