“Shoot Me Rock”, quando il pubblico è protagonista

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una sempre maggiore importanza del look del pubblico agli happening, confermato dall’inserimento – in molte fotogallery di live, e anche qui su Kalporz – di alcune foto di astanti caratteristici che restituissero in parte l’atmosfera dell’evento.

E ancora di più in questa mostra fotografica a Firenze: per una volta gli obiettivi non hanno puntato le star, ma il pubblico, facce allegre e curiose, impeccabili e bizzarre, di ogni età. Facce da Firenze Rocks.

Un’umanità variegata e divertita quella che esce dalla mostra fotografica “Shoot Me Rock”, in programma da giovedì 10 gennaio – inaugurazione ore 18, ingresso libero – a venerdì 8 febbraio allo Zap – Zona Aromatica Protetta in vicolo di Santa Maria Maggiore a Firenze.

Le immagini sono state realizzate dagli studenti del Corso Triennale di Fotografia della Fondazione Studio Marangoni, nell’ambito del festival Firenze Rocks 2018 che lo scorso giugno ha ospitato Foo Fighters, Guns N’ Roses, Iron Maiden, Ozzy Osbourne e altri pesi massimi.

“Shoot Me Rock” è dedicato a loro, alle oltre 200.000 persone provenienti da tutto il mondo che per quattro giorni si sono ritrovate sotto il cielo della Visarno Arena.

La mostra propone una vasta selezione degli oltre 500 ritratti realizzati da 20 studenti assistiti dagli insegnanti, e consegnati ai soggetti in tempo reale presso lo stand Marangoni presente al festival. Tecniche miste di illuminazione hanno combinato luce artificiale e luce naturale creando effetti molto particolari.

La mostra è visitabile gratuitamente fino all’8 febbraio, nei seguenti orari: dal martedì al sabato dalle 9 alle 23, lunedì dalle 9 alle 19, domenica dalle 9 alle 15.

Shoot Me Rock è un progetto di Fondazione Studio Marangoni, LNDF, Fratini, Live Nation, Zap.

Shoot Me Rock

Ritratti del Firenze Rocks 2018

Mostra fotografica realizzata dagli studenti

della Fondazione Studio Marangoni

Inaugurazione giovedì 10 gennaio 2019 – ore 18

ZAP – Zona Aromatica Protetta

Vicolo di Santa Maria Maggiore – Firenze

Ingresso libero

Info

Info tel. 055.218647 – www.lndf.it – www.studiomarangoni.it