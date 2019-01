La New York di Sharon Van Etten

Da fine novembre stiamo seguendo e percorrendo le tracce del nuovo disco di Sharon Van Etten. L’artista con una lunga serie di uscite, che anticipano l’album, ci sta facendo immergere in quello che sarà “Remind Me Tomorrow” (18/01).

“Seventeen”, nome del brano appena pubblicato, ci fa tuffare in un passato che ci riporta ai 17 anni della cantautrice. Le riprese del regista Maureen Towey hanno creato un alter ego della Van Etten che gira per New York. La canzone è una lettera d’amore alla città di New York e ovviamente come in ogni amore si nascondono tutte le speranze, delusioni, vuoti esistenziali e storie intrise di significato.

Il gioco tra passato e futuro presente nel video è funzionale e si adatta perfettamente al momento artistico di Sharon.

Sharon Van Etten questa volta si è vestita da Woody Allen ed è riuscita a raccontare la sua visione di New York. Noi aspettiamo il 18 di questo mese per ascoltare tutto il resto del disco che si preannuncia già come un ascolto importante per il 2019.

Qui potete vedere il video: