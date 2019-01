Beth Gibbons canta con l’orchestra Polish National Radio Symphony

L’abbinamento Beth Gibbons/orchestra è ormai diventato un topos dopo la meravigliosa (e si potrebbe continuare con gli aggettivi) esibizione dei Portishead con l’orchestra al Roseland New York City (1997).

Ora Beth esegue “Henryk Górecki: Symphony No. 3 (Symphony of Sorrowful Songs)” assieme alla Polish National Radio Symphony Orchestra, diretta da Krzysztof Penderecki. L’album e il film dell’esibizione saranno disponibili il 29 marzo 2019.

La performance si è tenuta il 29 novembre 2014 al National Opera Grand Theatre di Varsavia, come parte di un evento che ha visto anche Jonny Greenwood (dei Radiohead) esibirsi con 48 Responses To Polymorphia e Bryce Dessner (dei The National) presentare al pubblico Réponse Lutosławski.

Il film è stato prodotto dal National Audiovisual Institute in Polonia e diretto da Michał Merczyński.

Henryk Górecki (1933 – 2010) è stato un compositore polacco di musica classica contemporanea, mentre Krzysztof Penderecki viene considerato il più grande compositore e direttore d’orchestra polacco ancora in vita. La sua musica è riuscita a raggiungere un pubblico più ampio grazie all’utilizzo di suoi brani nelle colonne sonore di film come Shining e L’Esorcista.

Nel trailer qui sotto la voce di Beth si sente solo un secondo alla fine… dobbiamo attendere.