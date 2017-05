Il pop indolenzito degli Olla

Sono indolenziti, come se si fossero appena alzati alla mattina, ma il risultato sonoro è gustoso. Loro sono gli Olla, band di Torino che ha fatto uscire lo scorso 5 maggio 2017 il suo secondo album “A Day Of A Thousand Years” per Collettivo Dotto, con distribuzione Soundrop.

Dopo il primo video “Green Curtains” è possibile ascoltarsi “Gimme A Day”: un delicato uptempo pop di classico indierock minimale, con tanti arpeggi, violini, vibrafoni e pianoforti elettrici.

Morigerati come la luce mattutina dalle serrande schiuse appena.

(Paolo Bardelli)