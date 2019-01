[Première] Garda 1990: “Eat Poison Candies” contro la depressione post-album

Quella della depressione post-album è una non-leggenda metropolitana. Colpisce più o meno tutti gli artisti ed è simile alla depressione post-parto, grosso modo, forse.

Provateci voi a passare mesi a comporre i brani del vostro disco, a provarli in sala, a sentire che prendono forma, fino al momento emozionante della registrazione in studio, degli arrangiamenti, l’emozione di sentire per la prima volta il mix confuso e disordinato di tutti i brani uno dietro l’altro, fino all’attesa spasmodica per il mastering definitivo, vero e proprio travaglio. Poi ti ritrovi ad aver creato un disco e con quella sensazione di mancanza che ti impedisce di godere appieno della tua fatica, e cadi in quella specie di limbo esistenziale fatto di stanchezza, difese immunitarie basse, ritorno alla solita routine lavorativa senza nemmeno la possibilità di evasione dell’andare in saletta a comporre, o in studio a registrare.

Per sconfiggere la depressione post-album, Garda 1990 (pseudonimo di Davide Traina) ha imbracciato in mano la sua chitarra e si rimesso a comporre una nuova canzone “Eat Poison Candies”, scegliendola come singolo di anticipazione del disco “Downtown”, EP in uscita il 22 marzo 2019, prodotto da Oh!Dear Records, Dreamingorilla Rec, Tristezza is the New Felicità e E’ un brutto posto dove vivere.

In attesa dell’uscita ufficiale del disco, Kalporz vi regala in esclusiva l’anteprima del video di Eat Poison Candies: una raccolta di illustrazioni animate realizzate appositamente da Massimiliano Marzucco (https://www.instagram.com/maxmarzucco/), autore anche della copertina dell’album.