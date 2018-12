Kalporz Awards Lettori: vota il tuo album preferito del 2018

Si avvicina dicembre e come ogni anno fervono i preparativi per i Kalporz Awards. E come ormai da tradizione, torna anche la speciale classifica dedicata a voi, i lettori di Kalporz! Sarete voi stessi a crearla, nominato i vostri dischi dell’anno: se poi siete fortunati, potreste addirittura aggiudicarvi la possibilità di partecipare ad alcuni dei live più attesi nei prossimi mesi.

Come? Così: con un messaggio privato alla nostra pagina Facebook ci dite quali sono i tre album che avete preferito di più (in ordine di preferenza, ed entro giovedì 13 dicembre). Una volta raccolte tutte le votazioni, pubblicheremo la classifica ed estrarremo tre vincitori tra i votanti. I vincitori si aggiudicano un biglietto per alcuni dei live più attesi per l’inverno e la primavera. Facile no?

Forza, ora sotto con le nominations!