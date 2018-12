[Anteprima] I Bud Spencer Drunk Explosion e l’arte dell’attesa

Riaffiorano dalla scena fiorentina di una decina d’anni fa i Bud Spencer Drunk Explosion, quartetto dedito ad un punk funk declinato nella versione più elettronica, saturata e distorta che possa venirvi in mente. Il loro debutto self-titled però non è che un recupero dell’album che registrano ben dieci anni fa (!!!), mai pubblicato, poi masterizzato e in uscita per UR Suoni.

Nonostante un po’ di polvere “Bud Spencer Drunk Explosion” suona ancora molto bene. Fino al 15 Dicembre, quando torneranno anche a suonare dal vivo al Next Emerson di Firenze, lo potete ascoltare in anteprima qui, poi fuori per UR Suoni. Artwork di La Came.