Unknown Mortal Orchestra super-prolifici

Non si può dire che se ne stiano con le mani in mano, gli Unknown Mortal Orchestra: esce il secondo album in un anno per loro, ed è tanta roba.

“IC-01 Hanoi” è stato registrato in Vietnam come il precedente “Sex & Food” ma se ne distacca per essere interamente strumentale.

Nelle intenzioni dunque è un album di esplorazione, influenzato da krautrock, avanguardia e jazz.

E chiunque li abbia visti almeno una volta dal vivo sa che ne sono capaci.

“IC-01 Hanoi” uscirà il 26 ottobre 2018 per Jagjaguwar.