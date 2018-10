Starframes, costruire il muro di Berlino

Quando il revival degli ’80 stava per affievolirsi, una serie TV come “Stranger Things” ha avuto il merito di mantenere alta l’attenzione per i suoni di quel decennio.

E così abbiamo band come gli Starframes, che rifacendosi agli insegnamenti di qualche anno fa di band come gli Welcome Back Sailors, sposano quella filosofia e ce la riportano in “Rising Wall”.

Nel testo della canzone però i napoletani ripercorrono un evento di decenni prima: le liriche descrivono infatti lo stato d’animo del protagonista mentre assiste alla costruzione del muro di Berlino il 13 agosto 1961.

Bella song, comunque.