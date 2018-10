Esoterismo, tribalismo e techno downtempo nel clubbing di Fabio Fabio

Ivreatronic è un collettivo di produttori, dj, cantanti, tecnici del suono e altro che infonde nuova vita nel panorama culturale della città di Ivrea. All’inizio del 2018, dopo aver pubblicato una raccolta digitale e singoli indipendenti, il collettivo si è trasformato in etichetta e si sta preparando per la sua prima uscita in vinile, quattro track di Fabio Fabio.

“Amore Cannibale” del duo Fabio Fabio (Marco Foresta e Mattia Ricco) è un mix di esoterismo clubbing, tribalismo e techno downtempo, una traccia scura ma briosa ed euforica. Con un pizzico di psichedelia.

Insomma, una vera bomba che l’altrettanto bel video non può che sottolineare.

(Paolo Bardelli)