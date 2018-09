Anche Tirzah, Yves Tumor, Primitive Art a Club To Club

Dopo aver confermato, oltre all’attesissimo ritorno in Italia di Aphex Twin, un cast sempre più eterogeneo tra progetti che si discostano dall’elettronica (Beach House, Blood Orange, Iceage, Serpentwithfeet, Obongjagar) e artisti decisamente più ballabili e vicini al mondo del clubbing (Avalon Emerson, Josey Rebelle, David August, Leon Vynehall, Courtesy, Vessel, Skee Mask, Peggy Gou e le italiane adottate dalle capitali della techno Silvia Kastel ed Elena Colombi), Club To Club annuncia alcuni dei nomi su cui abbiamo scommesso in tempi non sospetti che più ci hanno convinto in tempi recenti.

Saranno infatti a Torino da giovedì 1° novembre a domenica 4 novembre anche Call Super, autore di uno dei nostri dischi preferiti dello scorso anno, la voce britannica dell’R&B del futuro Tirzah, l’ineffabile Yves Tumor (già presente nel 2017) che ha stupito tutti con un disco su Warp che abbraccia sonorità UK funk/80s e i Primitive Art, duo italo-colombiano di recente uscito per Arcola, storica sub-label di Warp. Tra gli altri italiani confermati in questo nuovo round di annunci figurano anche MANA, già Vaghe Stelle, che nel 2017 ha esordito su Hyperdub, Simone Bertuzzi aka Palm Wine e la Gang Of Ducks.

Tra gli ospiti internazionali del mondo dell’arte contemporanea, spicca l’aggiunta di Robin Fox, artista multidisciplinare australiano, protagonista di memorabili progetti di design, media art, e ricerca musicale.

Ancora disponibili pochi Golden Pass per le serate di venerdì 2 e sabato 3 novembre al Lingotto di Torino.