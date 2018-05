Incredibile! Aphex Twin a Club To Club 2018

Il primo annuncio di Club To Club è a dir poco esplosivo.

Il festival torinese per la sua diciottesima edizione ha confermato Aphex Twin.

Richard David James torna in Italia sette anni dopo da quello show estivo in mezzo agli uliveti, alla Masseria Torcito di Cannole, in provincia di Lecce, al Day Off 2011. Noi c’eravamo, in migliaia festeggiammo allo scoccare della mezzanotte il suo 40° compleanno, per poi riprenderci del tutto solo dopo qualche mese. Prima di quella data qualcuno di loro forse si ricorderà di un altro appuntamento storico allo stadio di Livorno per l’Italia Wave 2009, insieme ai Kraftwerk, oltre a qualche apparizioni romana tra 2005 e 2010, e un’altra apparizione torinese, nel 2005, al compianto Traffic estivo.



L’anno scorso, invece, al Primavera Sound, ha regalato per i tanti fortunati presenti un set dei suoi, imprevedibile, ostico e senza compromessi.

Segnatevi subito le date di Club To Club 2018, che si aprirà giovedì 1° novembre per chiudersi domenica 4 novembre, e iniziate a prenotare per quello che si preannuncia ancora una volta uno dei weekend italiani più attesi dell’anno.

Per info e aggiornamenti seguite la pagina Facebook di Club To Club. Già in vendita i biglietti Early bird per il weekend.