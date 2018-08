Kalporz vince la Targa Mei Musicletter 2018

E così Kalporz ha vinto la Targa Mei Musicletter 2018, premio nazionale dedicato al giornalismo musicale sul web e giunto alla 6a edizione, come “miglior sito”.

Siamo davvero felici e onorati: quando gli altri anni ci siamo piazzati nei primi dieci ciò ci ha comunque resi orgogliosi del lavoro fatto, ed è stato per noi un termometro di aver inciso un minimo nel panorama delle webzine musicali. Vincere, dunque, è realmente una soddisfazione immensa. Prendiamo questa inaspettata affermazione come uno sprone per fare ancora meglio, per migliorarci nella nostra offerta e nelle idee: lo stile invece rimarrà immutato, perché oramai dopo 18 anni forse si è capito un po’ di che pasta siamo fatti…

Ringraziamo Musicletter ed il M.E.I. per la fiducia; sono stati altresì premiati Reverendo Lys di Franco Dimauro come “Miglior blog personale” e Umbria Jazz come premio speciale “Miglior festival musicale italiano”.

La premiazione ufficiale avverrà a Faenza nell’ambito del Mei – Meeting degli Indipendenti, il 29 settembre 2018, alle ore 16, presso la Sala del Consiglio Comunale a Faenza.

La Targa Mei Musicletter è nata nel 2013 da un’idea del blogger e responsabile di Musicletter.it Luca D’Ambrosio ed è un riconoscimento molto apprezzato dalla critica musicale per la sua unicità.

Questo è l’albo d’oro TARGA MEI MUSICLETTER:

2018

– Kalporz (Miglior sito web)

– Reverendo Lys di Franco Dimauro (Miglior blog personale)

– Umbria Jazz (Premio speciale “Miglior festival musicale italiano”)

2017

– Rockol (Miglior sito web)

– L’ultima Thule di Federico Guglielmi (Miglior blog personale)

– Big Time (Premio speciale “Miglior ufficio stampa”)

2016

– DLSO (Miglior sito web)

– Tony Face di Antonio Bacciocchi (Miglior blog personale)

– Rock and Roll Circus e Rock Bazar (Premio speciale “Miglior programma radiofonico” – ex aequo)

2015

– Sentireascoltare (Miglior sito web)

– Venerato Maestro Oppure di Eddy Cilìa e Withnail e io di Carlo Bordone (Miglior blog personale – ex aequo)

– Blow Up (Premio speciale “Miglior rivista cartacea”)

2014

– Distorsioni (Miglior sito web)

– L’ultima Thule di Federico Guglielmi (Miglior blog personale)

– Webnotte, Roxy Bar TV, Casa Bertallot, Ghiaccio Bollente e Rai Gulp Music (Premi speciali per l’informazione musicale sul web e in TV).

2013

– OndaRock (Miglior sito web)

– Venerato Maestro Oppure di Eddy Cilìa (Miglior blog personale)

– Nessun premio speciale

La notizia su Musicletter.it