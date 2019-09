“Jesus Is King”, Kanye West conferma l’uscita del nuovo album

Nei giorni in cui inizia a girare il leak molto postumo di “Yandhi”, l’album di Kanye West del 2018 mai pubblicato, Kanye West sceglie ancora una volta di sorprendere e conferma l’uscita di “Jesus Is King”, prevista per il 27 settembre 2019.

Dalla tracklist spoilerata da Kim Kardashian, ci si può aspettare “God Is”, “Baptized”, “Sunday” e “Sweet Jesus”. Se avete visto qualche video dell’assurdo, spiazzante e intenso format Sunday Service, la messa in viola di Kanye, sapete già cosa attendervi.