Musica Automata, music for computer controlled robots

Non siamo soliti pubblicizzare progetti di crowfunding et similia. Ma stavolta ne vale la pena.

“Musica Automata” è il nome del nuovo progetto di Leonardo Barbadoro, compositore e producer italiano conosciuto anche sotto il nome Koolmorf Widesen, ed è un album scritto per un’orchestra costituita interamente da robots. Questi automi fanno parte della Logos Foundation e sono veri e propri strumenti acustici in grado di ricevere specifici parametri per l’esecuzione musicale attraversofile MIDI.

“Musica Automata” non è quindi una semplice composizione musicale ma una vera e propria esperienza multisensoriale, durante la quale lo spettatore può sentire e vedere da dove provengono i suoni, può osservare i robots, e trovare la precisa correlazione tra il movimento dello strumento ed il suono percepito. L’esecuzione strumentista di un automa, grazie alla sua estrema precisione, può superare su molti fronti quella di un musicista tradizionale, e dunque introdurre nuove possibilità espressive mai sperimentate fino ad ora. Accanto all’accurato controllo digitale, però, convivono la reale performance ed il suono acustico autentico degli strumenti che suonano in uno spazio reale. Gli automi musicali sorpassano spesso le possibilità esecutive umane, ma la musicalità dell’opera e il suo impatto emotivo si mantengono vive grazie alla versatilità dei robots i quali non si limitano a una mera riproduzione artificiale: si tratta infatti di un’esecuzione che è comunque frutto di una mente umana, scevra però dal contatto umano diretto con lo strumento. Questo fa sì che l’idea musicale concepita, una volta elaborata e tradotta in linguaggio MIDI, sia eseguita dai robots senza perdere in alcun modo il suo valore artistico.

Il progetto verrà finanziato sul sito Kickstarter dal 21 Maggio al 8 Luglio 2018, dove sarà possibile acquistare l’album in vinile, CD e digital download. Sarà anche disponibile il biglietto per un concerto esclusivo con l’orchestra di robots.