[Foto] Venerus “Dreamliner” release party, Asian Fake Bunker, Milano, 24 maggio 2018

Venerus, ha presentato il suo nuovo singolo “Dreamliner”, uscito ufficialmente venerdì 25 maggio in uno showcase esclusivo nel bunker milanese di Asian Fake, la giovane label fondata da Filippo Palazzo che ha lanciato tra gli altri Coma_Cose, Ketama126, Frenetik e Orang3 e Megha che vi abbiamo presentato qualche settimana fa.

Originario di San Siro, Andrea Venerus a 18 anni si trasferisce a Londra dove per 5 anni approfondisce le sue conoscenze musicali e comincia a lavorare a progetti personali, venendo a contatto con le scene musicali di Brixton e di Notting Hill. Terminato il periodo in terra inglese l’artista registra un disco a Roma e, rimasto affascinato dalle atmosfere della città, vi si trasferisce: lì ora vive e lavora al suo progetto solista. Con il singolo di debutto “Non Ti Conosco”, che ha conquistato in pochi giorni la top10 della Viral 50 – Italia di Spotify, ha messo in luce un talento nu soul/R&B fresco e contemporaneo, erede delle sonorità di Frank Ocean.

Ecco le foto di Alice Blandini del release party di giovedì 24 maggio: