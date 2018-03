[Playlist] La Top7 synth-pop di MEGHA

Un nuovo volto per Asian Fake. Anzi, un non_volto: MEGHA. Prima cognome, poi nome d’arte. Dopo Coma Cose, Frenetik & Orang3, Ketama126 e Martina May un nuovo progetto approda sul pianeta della label milanese con “MONTAGNE DI LIKE”, brano prodotto da Lil Fett uscito il 16 marzo.



Il biglietto da visita della release è piuttosto intrigante: “Atmosfere dall’aroma nostalgico, synth che s’intrecciano ai beat 80s tessendo una tela sonora fresca e originale dietro cui si nasconde Megha, per guardare senza essere guardato. Si riconoscono i contorni vintage, le atmosfere elettroniche, ma il volto rimane coperto, come a proteggere un mondo che allo stesso tempo lo spaventa. Da un meg(h)afono affacciato sulla capitale risuonano versi che parlano a chiunque: amori sciupati, chilometri percorsi e non, un lime che manca come metafora dell’incompletezza”.

In esclusiva per Kalporz, MEGHA, ha curato una selezione dei sette brani synth-pop che hanno segnato la sua formazione musicale.

Electric Youth, “Innocence”

Whomadewho, “Dreams

Kidwise, “Hope”

Mehari, “All This Time”

TR/ST, “Are We Arc?”

Betty Who, “High society”

CHVRCHES, “The Mother We Share”