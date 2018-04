“Le piante”, il nuovo singolo di Verano scritto con Colapesce

Arriva oggi in tutti gli store digitali il nuovo singolo di Verano, “Le Piante”, il secondo estratto da “Panorama”, primo album di Anna Viganò in uscita per 42 Records il prossimo 11 maggio.

Una canzone scritta a quattro mani con Colapesce, che insieme a Giacomo Fiorenza ha prodotto tutto il disco della musicista bresciana.

Un canzone delicata, ipnotica, che parla di resa e del realizzare di non essere in grado di prendersi cura di un “noi”. Un’altra anticipazione in attesa del suo debutto sulla lunga distanza.