Ecco la line-up di Siren Festival (spoilerata dagli Slowdive)

Gli inossidabili P.I.L., i rilanciatissimi Slowdive, il festival nel festival di Cosmo e tre pietre miliari dell’elettronica e della dance traversale del nuovo secolo, 2ManyDj’s, Lali Puna e Mouse On Mars sono alcuni dei nomi in cartellone per la quinta edizione del Siren Festival di Vasto che si terrà dal 26 al 29 luglio nel suggestivo borgo antico della città abruzzese.

La conferma del cartellone e è arrivata a sorpresa, in tutti i sensi grazie clamoroso spoiler degli Slowdive che hanno bellamente postato il cartellone completo per confermare la loro prima partecipazione a uno dei festival italiani più attesi dell’estate. Qualcosa di simile era già successo, di recente, con gli Idles che a poche ore dall’annuncio del cast del Primavera Sound, si erano lasciati sfuggire un’immagine del poster del festival catalano, con il loro nome di sfondo.





Ciò che conta, comunque, sono i nomi in cartellone che non tradiscono le attese. Tra gli altri ospiti internazionali spiccano i dEUS Ryley Walker, Toy, Rodrigo Amarante e il set acustico di Neil Halstead degli Slowdive. Mentre nella nutrita schiera degli italiani confermati figurano per ora Bud Spencer Blues Explosion, il djset della gang di Cosmo, Ivreatronic, e poi ancora Amari, Myss Keta, Rainband, Annabel Allum, Spielbergs, Vanarin, Mèsa e Germanò.

Per farvi un’idea dell’atmosfera unica che si respira in quel di Vasto, potete ripercorrere i nostri racconti delle ultime edizioni del festival oppure guardate l’aftermovie di seguito.