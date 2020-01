Sevdaliza, fuori il nuovo singolo “Oh My God”

Torna con un nuovo singolo e annesso video Sevdaliza, la cantante e produttrice iraniano-olandese, il cui sorprendente album di debutto “ISON” è ormai datato 2017.

Nonostante mantenga alcuni dei suoi tratti distintivi come il trattamento vocale, ma la produzione è più aperta del solito… e anche nel video dimostra una parte inedita di sé, mostrando video di lei bambina, tra i primi saggi di danza e la prima tastiera regalata da bambina.

Non sappiamo ancora quando uscirà il prossimo lavoro di Sevdaliza, per ora ci godiamo “Oh My God”.