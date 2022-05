La Sacred Bones festeggia i quindici anni di attività

Sacred Bones annuncia la pubblicazione di ‘”Todo Muere SBXV”, compilation celebrativa dei quindici anni di attività disponibile dal prossimo 27 Maggio.

Gli artisti coinvolti nel disco sono i Boris, Anika, The Hunt, Constant Smiles, Dean Hurley, Domingae dei Follakzoid, Thou, Emma Ruth Rundle, Hilary Woods, Institute, Marissa Nadler e Holydrug Couple, impegnati in cover di brani di altri artisti della label fondata da Caleb Braaten – come già fatto a loro tempo da Merge e Kill Rock Stars.

La raccolta celebra lo status raggiunto dalla label newyorkese di consolidata realtà indipendente e fenomento di culto in grado di riunire sotto il proprio tetto noti musicisti e offrire al pubblico alcune delle uscite discografiche più rilevanti del panorama indipendente. Dai dischi di registi affermati come David Lynch, John Carpenter e Jim Jarmusch, passando per l’archivio di Alan Vega dei Suicide, fino ai nuovi lavori di Boris, Molchat Doma, Zola Jesus. L’illustrazione di copertina di “Todo Muere SBXV” è stata realizzata da Nick Blinko dei Rudimentary Peni.

Questa la tracklist della compilation, tra parentesi l’artista responsabile della versione originale:

01. Boris – Funnel of Love (SQÜRL)

02. Anika – Godstar (Psychic TV)

03. The Hunt – I Can’t Stand (Zola Jesus)

04. Constant Smiles – Spells (Jenny Hval)

05. Dean Hurley – Our Day Will Come (Mort Garson)

06. Domingæ – Change (Anika)

07. Thou, Mizmor, and Emma Ruth Rundle – Night (Zola Jesus)

08. Hilary Woods – In Heaven (David Lynch)

09. Institute – Boys at School (SPELLLING)

10. Marissa Nadler – Cold Wind Blowin’ (David Lynch)

11. The Holydrug Couple – Coca Cola Blues (Psychic Ills)

Per il lancio del progetto è stata scelta la splendida versione di “Cold Wind Blowin” di Marissa Nadler, gustatevela.