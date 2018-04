La top 7 dei live di Aprile 2018

Ad aprile il cielo torna ad essere azzurro e anche i più freddolosi tornano a popolare i centri città e le sale concerti. La scelta musicale del mese, per quanto riguarda i live, segue il meteo: grazie a questi concerti il sole tornerà di sicuro nelle vostre giornate.

7. Clap!Clap!

Cristiano Crisci aka Clap!Clap! e la sua band portano il groove a nuovi livelli con la promessa di riuscire a fare ballare chiunque. Questo mese Go Dugong, che con Clap!Clap! condivide la ricerca minuziosa di culture e suoni in giro per il mondo, accompagnerà quest’ultimo a Bologna.

13 aprile Bologna, Locomotiv

14 aprile Como, Teatro Sociale

30 aprile Bari, Premio Maggio Creative Zone

6. Erlend Oye

Il cantautore norvegese è famoso per essere parte del duo Kings of Convenience. È cosa nota che Oye si sia trasferito in Sicilia, a Siracusa, da dove ha continuato a produrre musica di ogni genere. Lo scorso anno ha suonato in Italia proprio nella città che lo ha accolto, ad un boat party targato Ortigia Sound System Festival.

10 aprile Milano, Santeria Social Club

11 aprile Padova, Sala dei Giganti

13 aprile Roma, Auditorium Parco della Musica

14 aprile Bologna, Covo Club

5. Cosmo

Per questo tour, Cosmo ha organizzato un’intera notte di concerti e djset che vanno avanti fino all’alba. Il suo ultimo (doppio) disco,

“Cosmotronic”, è piaciuto tantissimo al nostro Francesco Melis. Il tour è partito lo scorso mese e andrà avanti per tutto il mese di aprile.

5,6 aprile Roma, Atlantico

7 aprile Napoli, Duel Beat

14 aprile Marghera (VE), Rivolta

21 aprile Bari, Demodè

24 aprile Genova @ Supernova Festival

30 aprile Firenze, Tenax

4. Shout out louds

Avevamo incontrato gli svedesi l’anno scorso, in chiusura del Wayoutwest. Questo mese saranno loro a raggiungerci, in Italia, per tre concerti.

22 aprile Segrate (MI), Circolo Magnolia

23 aprile Roma, Largo

24 aprile Bologna, Covo Club

3. James Holden

Rimaniamo in ambito multiculturale: l’ultima volta che avevamo parlato di James Holden e dei suoi Animal Spirits era appena uscito il disco omonimo, un mix di suoni e culture da ogni parte del mondo. Questo mese la “band jazz mistica che emana un sound folk e trance”, come dalla definizione dello stesso Holden, porterà il suo meltin’ pot di culture in Italia.

14 aprile Bologna, Locomotiv

2. Porches

È uscito di recente il suo terzo album, “The House”, più intimo e minimale dei precedenti. La “solitudine accompagnata” della terza stagione della storia musicale di Porches si presenterà al pubblico italiano per due date, questo mese.

23 aprile Bologna, Locomotiv

24 aprile Milano, Serraglio

1. Rejjie Snow

Alexander Anyaegbunam è il rapper irlandese del momento. È meglio noto con il suo pseudonimo, Rejjie Snow, sotto il quale ha pubblicato recentemente il primo album solista, “Dear Annie”. Ha già aperto i concerti di Madonna e Kendrick Lamar e sarà in Italia per due date, a Bologna e Milano. In sua compagnia, il collega rapper Wiki i Santii, all’esordio dal vivo con il loro nuovo progetto.

4 aprile Bologna, Locomotiv Club (ieri)

5 aprile Segrate (MI), Circolo Magnolia (stasera)