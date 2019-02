Tim Hecker annuncia il nuovo album in uscita a Maggio

Dopo l’uscita dello scorso anno di “Konoyo”, nono album solista del compositore elettronico canadese, è di oggi l’annuncio delle release di “Anoyo”, nuovissima fatica in uscita il 10 Maggio.

Hecker ha annunciato l’uscita del disco sui social e sul suo sito, allegando un teaser in cui è filmato il making of di “Anoyo” in Giappone ed una traccia sul suo Bandcamp, “That World”. “Anoyo“, ispirato al gagaku (una particolare forma di musica popolare giapponese), conterrà 6 tracce, di cui ha condiviso la tracklist sul proprio sito, dal quale si può anche preordinare il disco.

“Anoyo” esce il 10 Maggio, ascolta “That World”