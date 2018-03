[Anteprima] Catalog, guarda il video di “Bvlgari”

Vi ricordate dei Catalog? Di loro ve ne avevamo già parlato la scorsa estate, quando presentammo in anteprima il loro pezzo “Happy Ok“, una gradevolissima miscela di new wave e slacker-pop.

Torniamo a parlare di loro perchè anche questa volta la band reggiana ci ha regalato un brano da proporvi in anteprima: si chiama “Bvlgari” e mette in mostra altre sfumature sonore del trio.

“Bylgari” è il secondo estratto dall’album di debutto, che esce a marzo per La Barberia Records. Qui sotto potete guardare il video ufficiale, un montaggio di vacanze vintage all’italiana.

I Catalog sono su Facebook, Instagram, e Bandcamp.