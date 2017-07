[Esclusiva] Catalog, “Happy OK”

In casa La Barberia Record c’è un nome nuovo: i Catalog. Seguiamo le uscite della label modenese con attenzione, e anche questa volta siamo felici di proporre una loro novità in anteprima esclusiva.

Qui sotto infatti trovate il primo video del primo singolo dei Catalog, band reggiana formatasi circa un anno fa e il cui suono contiene molte delle cose che ci piacciono: chitarre che mescolano la new wave con lo slacker-pop anni Novanta, voci eteree e melodie che rimangono in testa. Il disco, dicono da La Barberia, uscirà in autunno nel consueto formato di lancio, la cassettina.

Se vi piacciono, una buona occasione per vederli dal vivo è Quarantenna Uno, il festival con cui la storica emittente radiofonica emiliana Antenna Uno festeggia i suoi primi quarant’anni di attività. Insieme ai Catalog ci saranno anche Julie’s Haircut, Gazebo Penguins, MOOD, Bruno Belissimo e altri. Tutto il programma qui.