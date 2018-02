Era una delle scelte per la cover del mese.

La nostra beniamina U.S. Girls esce questa settimana, e dopo “Velvet 4 Sale” e “Mad As Hell”, “Rosebud” è il terzo estratto da “In a Poem Unlimited”, in uscita il 16 febbraio 2018 su 4AD, distribuzione SELF.

Una canzone che riprende un beat stile anni ’90 e si impreziosisce con la voce di Meg, algida e calorosa allo stesso tempo.

Siamo sempre più ansiosi di ascoltare tutto l’album

(Paolo Bardelli)