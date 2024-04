The Irrepressibles in veste sexy e grunge aspettando il nuovo album

The Irrepressibles, veste creativa del produttore e cantautore Jamie, ha pubblicato il 12 Aprile un nuovo brano dal titolo “Will You?”, in uscita per Of Naked Design Recordings.

“Red hair and motion came into the ocean, so rare a notion, a primeval emotion”: esordisce così il primo singolo estratto dal quarto album di prossima uscita in cui Jamie Irrepressible si lancia nell’universo indie-rock e inizia una nuova fase della sua carriera. Un pezzo sexy e dal taglio grunge che potrebbe candidarsi a inno queer/sex positive della primavera 2024.

Il ricercato video che accompagna il singolo, ambientato nel retro di un bar abbandonato e immerso nelle prime luci dell’alba, vede la partecipazione di una reale coppia gay di ballerini e di altri performer queer dell’inebriante scena londinese. il fascino degli sguardi maschili che si incontrano in un bar con una forte tensione sessuale repressa nell’aria, liberata dal chorus “Oh homo! Will you take me home?”. Il regista Will Kennedy ha lavorato anche ad altri video queer per Anna Calvi e Hercules and Love Affair che sono stati particolarmente apprezzati da Jamie tanto da chiamarlo a lavorare su questo suo nuovo progetto.

I precedenti successi internazionali LGBTQI di The Irrepressibles includono “In This

Shirt”, “Two Men in Love” e “The Most Beautiful Boy”, oltre a collaborazioni con diversi artisti del

mondo della musica elettronica e dance, tra cui Röyksopp e Tinlicker. A oggi Jamie vanta oltre 270 milioni di stream su Spotify e ben 8,1 miliardi di stream su YouTube, confermando il suo status di artista tra i più innovativi e influenti della musica contemporanea.

Foto di Eivind Hansen