Una stella a otto punte illumina il ritorno di Marina Allen

La cantautrice losangelina Marina Allen pubblicherà il terzo album il 7 Giugno 2024.

“Eight Pointed Star” (Fire Records) è stato prodotto dal guru della scena lo-fi indipendente americana Chris Cohen, musicista di incredibile talento che negli anni ha lavorato con Weyes Blood, Deerhoof e Cass McCombs. Questo nuovo lavoro – che segue “Candlepower” del 2021 e “Centrifics” del 2022 sempre usciti per l’etichetta londinese – riporta alla mente i grandi lavori indie-folk dei ’90 e dei duemila, con gusto tipicamente americano. Nove gemme orchestrate e arrangiate in modo sublime e di una prospettiva lirica senza rivali.

La nuova Marina Allen è perfetta nel suo sound costruito sugli ascolti di cantautrici “alternative” come Aldous Harding e Fiona Apple, ma rifinito secondo i dettami folk e vocali di Karen Dalton, Meredith Monk e la Julia Holter di “Have You In My Wilderness”. Influenze che passano in secondo piano quando Allen regala al pubblico la sua inconfondibile voce. Dopo un singolo di lancio come Swinging Doors nella vena dell’ultima Waxahatchee è la volta di Red Cloud, costruita su una melodia lieve come una brezza primaverile (nonostante l’ambientazione polare del video) tra rintocchi di piano e flauti barocchi. Ecco la tracklist di “Eight Pointed Star”:

1. I’m the Same

2. Deep Fake

3. Red Cloud

4. Swinging Doors

5. Bad Eye Opal

6. Easy

7. Love Comes Back

8. Landlocked

9. Between Seasons

