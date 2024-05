Inizia la collaborazione con il sito francese AOW

Finalmente! Siamo eccitati per l’inizio di una nuova collaborazione con un corrispondente estero, soprattutto perché questo ci porta il vento della vague odierna francese: il sito musicale in questione ha un nome letterario un po’ lungo e un acronimo più semplice: Another Whisky For Mister Bukowski, o – più brevemente – AOW.

AOW si presenta in un modo molto particolare: AOW è il blog musicale e culturale che non prende i “bambini del buon Dio” per degli anatroccoli selvatici. Cioè che “non prende per il naso la gente per bene e non fa credere che siano dei beoti”. Ci piace. Soprattutto per come continua:

“Non parliamo di cultura, la viviamo. Qui, niente diplomazia, parliamo con le nostre viscere, il nostro cuore, i nostri sensi. Da oltre 10 anni cerchiamo di far scoprire la musica e l’arte indipendente a tutti. Cerchiamo di diffondere e far conoscere“.

E’ un obiettivo davvero sfidante quello di “vivere” la musica invece che raccontarla e basta, bravi AOW.

Come facciamo già con gli altri nostri Corrispondenti Esteri (che riepiloghiamo qui sotto), ogni mese ospiteremo un articolo di AOW e lui farà lo stesso con un nostro. Come primo contenuto AOW ci ha confezionato pure un contenuto ad hoc con 5 artisti francesi da scoprire, che pubblicheremo domani.

Pronti, via! Anzi, À vos marques, prêts!

I Corrispondenti Esteri di Kalporz sono, ad oggi, i seguenti:

DAGLI STATI UNITI: We Heart Music

DALLA FRANCIA: Another Whisky For Mister Bukowski (AOW)

DALLA SCOZIA: Monolith Cocktail

DAL BRASILE: Scream & Yell

DALLA COLOMBIA: Shock.co

(Paolo Bardelli)