Il nuovo album di U.S. Girls ha una data

A lei siamo affezionati tanto, perché ha allietato il concerto per festeggiare i 15 anni di Kalporz, nel giugno 2015.

E il 2017 segna il decimo compleanno di U.S. Girls, il progetto musicale della poliedrica artista Meg Remy. Oggi, Remy annuncia i dettagli del suo sesto album “In a Poem Unlimited”, in uscita il 16 febbraio 2018 su 4AD, distribuzione SELF.

La seconda uscita di Remy per l’etichetta 4AD è stata registrata con il Cosmic Range, collettivo strumentale di Toronto, insieme al co-produttore (e mixer) Steve Chahley e contiene alcuni arrangiamenti dei collaboratori storici Maxmilian Turnball e Louis Percival.

La traccia d’apertura dell’album “Velvet 4 Sale”, è il secondo brano ad essere svelato, dopo “Mad As Hell” http://4ad.co/MadAsHell, e racconta di una donna che implora di ricevere una pistola per protezione, dando l’idea che l’unico modo che le donne hanno per cambiare gli uomini sia usare la violenza. Remy dice “Gli uomini sono fortunati che le donne (e i bambini) non abbiano ancora imbracciato le armi. Anche se spero che questo non accada mai e se sono completamente contraria alla violenza, questa idea era abbastanza matura per una canzone”.

Siamo sempre più con l’acquolina in bocca per il nuovo album di U.S. Girls.

IN A POEM UNLIMITED tracklist:

Velvet 4 Sale

Rage Of Plastics

Mad As Hell

Why Do I Lose My Voice When I Have Something To Say

Rosebud

Incidental Boogie

L-Over

Pearly Gates

Poem

Traviata

Time