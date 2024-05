Cover Maggio 2024: Jawnino

Di lui, qui in Italia, sappiamo pochissimo. A Londra, dove invece è di casa, pare sia uno delle nuove promesse del panorama rap e grime: Jawnino – identità sconosciuta, età sconosciuta – è l’artista che abbiamo scelto per la cover del mese di maggio 2024. Qualche giorno fa il misterioso rapper ha pubblicato per True Panther Sounds il suo primo disco, “40”, con il quale mette in mostra tutto ciò che con le poche precedenti release aveva fatto intravedere: una grande dimestichezza nel plasmare il grime attraverso sonorità e riferimenti disparati – dal dream-pop al lo-fi, dal freestyle alla new wave – che confezionano un sound intrigante e misterioso.

Cresciuto nel quartiere di Wandsworth a sud di Londra, negli ultimi anni Jawnino ha collaborato con parecchi produttori della scena underground e non, smezzando anche il palco con Palyboi Carti e spingendo la sua fame di sperimentazione anche verso progetti a confine con l’arte contemporanea insieme a Klein. E “40”, il suo primo LP, sembra mettere insieme tutto quello che gli è passato per la testa recentemente: i singoli di presentazione usciti – “It’s Cold Out”, “Lost My Brain”, “Wind” – e il resto delle tracce che compongono il disco, in cui compaiono anche featuring intereati come Ojerime e MIKE, presentano un artista che non vediamo l’ora di vedere crescere.

Di seguito tutto il materiale ascoltabile uscito finora.

“40” si trova su Bandcamp.