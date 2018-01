Young Fathers: il nuovo album “Cocoa Sugar” arriva a marzo

Li abbiamo sempre trattati con un certo interesse gli Young Fathers: il loro esordio discografico vinse il Mercury Prize nel 2014, e anche il secondo “White Men Are Black Men Too” ci convinse molto. Così come la collaborazione con i Massive Attack del 2016 (“Ritual Spirit EP“).

È di oggi la notizia del terzo in disco per il trio di Edimburgo: “Cocoa Sugar” uscirà infatti il 9 marzo, e segna anche l’approdo della band su Ninja Tunes.

Non è chiaro se “Cocoa Sugar” conterrà i singoli usciti sporadicamente negli scorsi mesi (“Only God Know” e “Lord“), ma è sicuro che ci sarà “In My View”, il primo estratto che potete ascoltare qui sotto.