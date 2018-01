A marzo torna Amen Dunes: non molto considerato dalle nostre parti, ma chi si è innamorato del suo ultimo LP “Love” (titolo non di certo casuale) aspettava questo momento da ormai quattro anni, fatta eccezione per l’EP “Cowboy Worship” uscito nel 2015.

È appena uscito infatti il primo singolo estratto dal nuovo album “Freedom”, in uscita il 30 marzo per Sacred Bones: il pezzo si chiama “Miki Dora” e si può ascoltare qui sotto.