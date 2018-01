Think global, act tribal: il nuovo EP di Go Dugong

Go Dugong instancabile. In continua esplorazione di nuovi suoni e stimoli sonori, il producer italiano ha appena pubblicato Vidita EP, che a sua volta un’anticipazione di un nuovo album in uscita in primavera. Come per i procedenti lavori, anche queste cinque tracce nascono da un lavoro di contaminazione musicale: una ricerca che in questo caso affonda nelle culture tribali, nei loro simboli e mitologie, nei loro riti e nella loro estetica visiva. Divinità sacre, dimensioni esoteriche, credenze e rituali da ogni parte del globo si mescolano e si alimentano a vicenda, per un viaggio musicale che sceglie di non avere una conclusione. Atmosfere afro e dub si alternano così a momenti psichedelici, a refrain latinoamericani o amazzonici seguono intermezzi cosmici.

Cinque tracce dicevamo, che raccolgono più interpretazioni di due singoli: il primo, “Vidita”, affonda le radici nella tradizione folkloristica del nord-ovest dell’Argentina; il secondo, “Mandragora”, è ispirata alle tantissime leggende legate all’omonima pianta.

“Vidita” EP è in streaming su Bandcamp o qui sotto.