Cover Gennaio 2018: Tune-Yards

“Il mondo è un vero casino, ma ho cercato di guardare sempre più dentro di me: in che modo tutti questi “ismi” che ci circondano si manifestano in me, nelle mie attività quotidiane e nelle mie interazioni?”

È questo il tema di “I Can Feel You Creep In My Private Life”, attesissimo quarto album in studio di Merrill Garbus, eccentrica vocalist e polistrumentista ai più nota come Tune-Yards. “Bird-Brains”, “Whokill” e “Nikki Nack” hanno consacrato tUnE-yArDs (com’era scritto fino a qualche anno fa) come uno dei progetti più originali e rappresentativi della scena di New York del nuovo secolo con epicentro a Brooklyn. Contaminazioni afro-beat, folk psichedelico, scombinate deviazioni lo-fi molto freak e la voce inconfondibile di Merrill, oggi titolare del progetto insieme al polistrumentista e storico collaboratore Nate Brenner aka Naytronix.

Sono due le tracce che per ora hanno anticipato il disco che sarà pubblicato il 19 gennaio su 4AD, “Look At Your Hands” e “ABC 123” (che vi abbiamo commentato in questa news). All’album, registrato in California al Tiny Telephone Oakland, hanno collaborato Mikaelin “Blue” Bluespruce (Solange, Kendrick Lamar) al mixaggio e Dave Kutch (Jay-Z, Chance the Rapper) al master.

È lei la protagonista della nostra prima copertina del 2018 su Facebook e su Twitter.