Pubblicato due giorni fa per la Perpetual Notice, la sua casa discografica, “Dang” è il nuovo singolo di Caroline Polachek, il primo che segue il suo secondo LP in studio uscito a febbraio, Desire, I Want to Turn into You, uno dei dischi più convincenti e sfaccettati usciti finora quest’anno, destinato a dominare la maggior parte delle classifiche di fine anno che leggeremo e che stileremo. Il nuovo brano, prodotto da Polachek stessa insieme a Cecile Believe e a Danny L Harle, è un fulminante e diretto gioiellino avant-pop che entra in testa già dal primo ascolto e conferma quanto Polachek sia brava a confezionare “tormentoni” più sofisticati di quanto possa sembrare in superficie e particolarmente ambiziosi nelle tante sfumature di genere e di umore che attraversano, cosa ormai nota sin dai tempi della pubblicazione di “Bunny Is a Rider”.

Polachek ha presentato il brano sul prestigioso palco del Late Show di Stephen Colbert. La performer indossa i panni di una professoressa dietro la quale scorrono diapositive. “Dang” è un caleidoscopico art-pop che si muove in modo euforico e confuso, accompagnato in questa direzione da un testo visionario e allucinato che fonde insieme immagini anche estremamente lontane tra loro in un frullato di emozioni, sensazioni e vibrazioni dall’impatto notevole. Polachek si esibirà presto in Italia in una performance esclusiva al C2C Festival di Torino il prossimo 3 novembre.