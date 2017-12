[Video] Tune-Yards, “ABC 123”

Esaltante ritorno di Tune-Yards, sia a livello di coinvolgimento che di video.

“ABC 123” è tratta dall’imminente album “I can feel you creep into my private life” in uscita il 19 gennaio 2018 su 4AD, che ha in sé un’assoluta novità: Tune-Yards si è infatti trasformato in un duo.

A Merrill Garbus si è infatti unito il collaboratore di lunga data Nate Brenner. Insieme, i due hanno scritto e prodotto l’album, con i testi di Garbus che esplorano il suo posto nel mondo, e rimuginando su razza, politica, femminismo intersezionale e profezie ambientali. Tune-Yards ha lavorato con Mikaelin “Blue” Bluespruce (Solange, Skepta, Kendrick Lamar) al mixer. La maggior parte dell’album è stata registrata nel nuovo studio di John Vanderslice, il Tiny Telephone a Oakland, in California, e masterizzata ad Harlem, NY, da Dave Kutch (Jay-Z, Chance the Rapper).