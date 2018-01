“American Utopia”, il nuovo album di David Byrne. Ecco il primo estratto

In attesa di vederlo in Italia la prossima estate (le tre date qui), David Byrne ci regala un’altra gioia: è appena uscito il primo brano di quello che sarà il suo ritorno discografico dopo dieci anni dall’ultima uscita (“Everything That Happens Will Happen Today”, 2008). Come in quel disco di dieci anni fa, anche nel nuovo “American Utopia” compare Brian Eno tra le collaborazioni, a confermare ormai l’indissolubilità della coppia creativa.

“American Utopia” esce il 9 marzo per Todomundo/Nonesuch Records. Questo è il primo estratto, “Everybody’s Coming To My House”