“Live It!”, l’illustrazione esclusiva sul concerto del mese

Kalporz guarda sempre di più a 360°: dopo la collaborazione con Art A Part Of Culture, a novembre inizieremo una rubrica mensile che ci stimola tantissimo. La materia oggetto della collaborazione è fantastica: il mondo dell’illustrazione.

Ogni mese Nino Cammarata, un bravissimo e visionario disegnatore, creerà per noi un’illustrazione sull’artista del concerto del mese, il tour che Kalporz desidera consigliare ai suoi lettori e che viene presentato, dunque, con un disegno esclusivo.

La dimensione del disegno sarà quadrata, perché sarà una sorta di copertina di un LP immaginario . Visto che di live si sta parlando, quasi una “copertina di bootleg”. Per questo la rubrica si chiamerà “Live It!”, perché la logica è quella di viverlo davvero fino in fondo, quel concerto e quell’artista.

Illustratore e designer freelance, Nino Cammarata ha svolto per più di dieci anni la professione di grafico e dal 2015 si dedica a tempo pieno all’illustrazione. Collabora con editori italiani ed esteri come illustratore per copertine di libri e mette la sua creatività anche a servizio della musica come designer di cover CD.

Nel 2016 ha esordito nel mondo del fumetto con HEROES di Richard Chizmar & John Schaech uscito contemporaneamente in Inghilterra e negli Stati Uniti d’America per SST publications.

Nel 2017 THE BLACK CAT a graphic novel viene pubblicato dall’editore inglese SST publications. Nello stesso anno ha illustrato una storia della raccolta HELLRAISER ANTHOLOGY VOL.2 per la Seraphim comics.

Attualmente sta ultimando le tavole di una graphic novel inedita del maestro dell’orrore Clive Barker.

Nino Cammarata è anche colorista per NPE, Nicola Pesce editore.

E’ quindi un grande onore per Kalporz poterlo ospitare sulle sue pagine virtuali.

Iniziamo a Novembre con il botto, fra pochi giorni lo saprete.

(Paolo Bardelli)

in alto “Flower of life”, @Nino Cammarata