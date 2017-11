Bologna come Bristol, Habitat apre nel segno di Livity Sound

Poche città del mondo negli ultimi decenni sono state influenti e decisive come Bristol in ambito elettronico.

E la label Livity Sound, attiva ormai da sette anni, rappresenta senza ombra di dubbio uno dei punti di riferimento dell’underground elettronico internazionale. Un sound unico e contaminato in grado di rimescolare bass music, techno, jungle, dub, IDM e quelle asperità dubstep di cui Tom Ford aka Peverelist, fondatore della label insieme a Craig Stennet aka Asusu e Joe Cowton aka Kowton, resta ancora oggi uno dei producer più apprezzati e imitati, dopo una lunga militanza in una delle etichette storiche del genere, la Punch Drunk.

Saranno proprio Peverelist e Kowton i protagonisti di una serata nel segno di Livity Sound per la riapertura di Habitat, la notte elettronica più ricercata di Bologna, come sempre all’Ateliersi di Via San Vitale 69, nel cuore del centro storico.

Appuntamento a sabato 11 novembre.

