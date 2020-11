L’aura mistico-desertica di Nero Kane

Sa di deserto e di quelle atmosfere alla 16 Horsepower il nuovo singolo di Nero Kane, “Lord Won’t Come”. Si autodefinisce “psych dark folk” e in effetti siamo da quelle parti lì. Colpisce l’aura mistica della canzone, corroborata dal video di Samantha Stella (anche cantante, assieme a Nero Kane) e dalle immagini religiose in bianco e nero girate proprio nei deserti californiani dall’artista visiva.

“Tales of Faith and Lunacy”, questo il titolo dell’intero album, di Nero Kane è stato registrato e prodotto da Matteo Bordin (Mojomatics, Squadra Omega) e con la partecipazione al violino di Nicola Manzan aka Bologna Violenta.

E’ uscito lo scorso 30 ottobre in vinile (Nasoni Records Berlin), CD (BloodRock Records), cassetta (Anacortes Records) e digitale, ed è da recuperare, se non l’avete ancora ascoltato.

Tales of Faith and Lunacy by Nero Kane

photo courtesy by the artists