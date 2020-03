Siamo alla seconda settimana di quarantena e almeno la noia viene scossa da qualche nuova uscita.

7. Waxahatchee – “Can’t Do Much”

6. Perfume Genius – “On The Floor”

5. JPEGMAFIA – “Covered In Money!”

4. The Avalanches (feat. Rivers Cuomo and Pink) – “Running Red Lights”

3. MGMT – “As You Move Through The World”

2. Radio Dept. – “You Fear The Wrong Thing Baby”

1. Tropical Fuck Storm – “Suburbiopia”