Il terzo album di Philip Selway è una colonna sonora

Una notizia al giorno legata (in qualche modo) ai Radiohead toglie il medico di torno.

Il batterista della band di Oxford, Philip Selway ha reso disponibile il primo estratto dal suo nuovo lavoro, che in realtà è la colonna sonora del film “Let Me Go” di Polly Steel. Titolo omonimo, ovvero “Let Me Go”.

Il brano è di una classicità disarmante, con quella poetica gentile e delicata di Selway che abbiamo avuto modo di conoscere nei precedenti due suoi dischi solisti (“Familial“ nel 2010) e “Weatherhouse” nel 2014). Quando partono gli archi poi… beh, ascoltate, ne vale la pena.

La colonna sonora sarà disponibile in digitale dal 15 settembre 2017 in contemporanea con l’uscita del film nelle sale, in fisico dal 27 ottobre. Garantisce Bella Union.

(Paolo Bardelli)

Photo by David Wolff – Patrick/Redferns via Getty Images