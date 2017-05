Primavera Sound 2017, la top 7 degli act da non perdere (day 1)

Si avvicina il weekend più atteso della stagione. Mentre sono stati pubblicati gli orari ufficiali con i tradizionali drammi legati alle inevitabili sovrapposizioni tra gli stage Primavera, Heineken, Mango, Pitchfork, Ray Ban, Adidas Originals, l’ Auditori e i due palchi elettronici del Primavera Bits nello spazio in spiaggia Bacardi Live e Desperados Club. A tal proposito potete trovare un comodo schema, leggero e stampabile, sulla piattaforma Clashfinder.

Il Primavera Sound di Barcelona apre ufficialmente i battenti con i live di antipasto di mercoledì 31 maggio e si chiude idealmente con la festa alla Sala Apolo di domenica 4 giugno.

Queste, invece le nostre scelte per il weekend, a partire dai 7 live da non perdere della giornata di giovedì 1° giugno.

7. Ben Ufo

Desperados Club – h.04.00



Quella che era l’area del Beach Stage si sdoppia nel Primavera Bits, concretizzando il sogno di molti, locali e non, di un festival nel festival dedicato all’elettronica. Non si poteva chiedere di meglio, con il miglior dj set possibile nel miglior orario possibile fino alle prime luci dell’alba.

6. Bon Iver

Heineken – h. 22.00



L’ultima volta Justin Vernon si era fatto vivo a Barcelona nel 2014 con il suo progetto del cuore, Volcano Choir. Bisognerà attendersi un live molto poco folk-rock dopo l’uscita dell’ambizioso e divisivo “22, A Million”

5. Pearson Sound

Desperados Club – h. 02.30



Il nuovo Ben Ufo sta eguagliando e superando l’amico con una selezione eclettica, spezzata, visionaria e perfetta per ogni momento della giornata. Arriva dopo Aphex Twin (che torna dopo sette anni al Parc del Forum) e si esibirà prima del suo collega di Hassle Sound. Vale la lunga traversata dai palchi principali alla spiaggia.

4. Death Grips

Primavera – h. 23.50



L’ultima volta si erano esibiti affianco alla ruota panoramica in uno dei palchi principali quando ancora erano disposti di fronte al mare con i grattacieli alle spalle. Fu uno dei live più spietati e selvaggi della storia del festival. Inevitabile bissare.

3. Broken Social Scene

Ray Ban – h. 20.30



Il ritorno della super band canadese sarà uno dei momenti più emozionanti del weekend. Al tramonto, con l’arena Ray Ban e il mare sullo sfondo. Chi c’era nel 2010, o addirittura nel 2005 sa di cosa stiamo parlando.

2. Solange

Mango – h. 20.50



Dopo quattro anni, la sorella di Beyoncé torna con un album che ha conquistato i cuori di tutti. E non a caso, come spesso accade per molti artisti, il passo è obbligato dal palco Pitchfork a uno dei palchi principali.

1. Aphex Twin



Heineken – h. 01.00

Dobbiamo davvero spiegarvi perché?